Studentessa violentata ad una festa: due ragazzi nei guai

lunedì, 12 aprile 2021, 14:46

Assemblee in corso nelle principali aziende metalmeccaniche delle province di Lucca e Massa Carrara per presentare il nuovo contratto nazionale siglato soltanto poche settimane fa che introduce importanti novità per il settore e tutti i lavoratori

lunedì, 12 aprile 2021, 14:33

In merito alla questione relativa al ritrovamento di rifiuti sul fiume nella zona di Mologno l’amministrazione comunale di Barga ci tiene a fare alcune precisazioni

domenica, 11 aprile 2021, 13:25

L'amministrazione comunale di Barga, guidata dal primo cittadino Caterina Campani, interviene sulle positività emerse nel reparto di medicina dell'ospedale "San Francesco" di Barga

sabato, 10 aprile 2021, 22:22

Il gruppo consiliare di minoranza di Barga, "Progetto Comune", si dice preoccupato per la situazione all'ospedale San Francesco di Barga, denunciata dai sindacati

sabato, 10 aprile 2021, 17:11

In merito alla situazione dell’ospedale di Barga, dopo alcune sospette positività riscontrate tra i pazienti del reparto di Medicina del “San Francesco” e a seguito anche di alcuni interventi di organizzazioni sindacali, l’Asl evidenzia che nessun paziente positivo è rimasto a Barga e che la struttura ospedaliera è sicura

sabato, 10 aprile 2021, 11:19

Cisl fp e Cisl medici Lucca sono a chiedere chiarimenti in merito alla situazione venutasi a creare all'interno del reparto medicina dell'ospedale di Barga dopo l'attivazione di posti covid. Le scriventi segreterie palesano dubbi in merito alla sicurezza