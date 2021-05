Barga



A Barga si pianta un albero per ogni nato

venerdì, 14 maggio 2021, 09:29

E’ stato approvato il protocollo di intesa fra Consorzio di Bonifica Toscana Nord e comune di Barga “un albero per ogni nato”.



Il protocollo è finalizzato alla piantumazione sul territorio comunale di alberature al fine di migliorare la qualità dell’aria oltre che favorire la biodiversità del territorio.



Due volte l’anno il comune fornirà al Consorzio il numero dei piccoli nati e adottati sul territorio, fornendo anche le targhette da apporre agli alberi.



Un importante progetto che mira a guardare al futuro, sottolineando l’importanza della qualità dell’aria, andando a migliorare le condizioni di vita della popolazione oltre ad incrementare, come detto, la biodiversità territoriale.



"Assieme al Consorzio, che ringraziamo per questa importante opportunità – sottolinea l’assessore Romagnoli – saranno individuate le aree di proprietà comunale o demaniale dove effettuare la piantumazione e grazie alle consulenze attivate, sempre dal Consorzio, saranno individuate le piante autoctone da collocare. Con questo progetto prosegue l’impegno dell’amministrazione per l’ambiente. E’ un progetto importante, il piantare un albero è nuova vita, è futuro, come ogni bambino che nasce".