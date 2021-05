Barga



"Affermazioni gravi del consigliere Balducci": è bufera per un post su Facebook

mercoledì, 12 maggio 2021, 20:01

Scintille tra il direttivo della pro loco di Barga e il consigliere comunale Beatrice Balducci per un post pubblicato su Facebook da quest'ultima ed inerente l'organizzazione di un evento sportivo sul territorio.



"Siamo esterrefatti - esordisce il direttivo della pro loco - dalla lettura di un commento del consigliere comunale Beatrice Balducci su Facebook in risposta al consigliere Claudio Gonnelli. La Balducci, nella risposta chiama in causa la nostra pro loco, peraltro assente nella discussione, ecco le sue parole: “Infatti se era per la pro loco la gara non si faceva le porte sono sempre aperte ma ad oggi nessuno collabora, anzi.... la societa' ciclistica Garfagnana mtb da anni organizza gare nel nostro comune portando tutismo sportivo e il vero ringraziamento va in primis a loro, da me troveranno sempre un sostegno”.

"Affermazioni gravi - sbotta la pro loco -, non veritiere che ledono il lavoro, l'impegno e l'entusiasmo dei volontari della pro loco di Barga che, sin dall'inizio, hanno sempre dato la propria disponibilità a collaborare con l'amministrazione, disponibilità non sempre ricambiata in modo adeguato, lasciando fuori la pro loco nell'organizzazione di importanti eventi".

"Ci teniamo comunque a ricordare - incalza la pro loco - di aver collaborato in modo costruttivo con l'amministrazione quando siamo stati coinvolti; per esempio, con il consigliere Cella il quale ci ha coinvolto sin dall'inizio nel progetto per la valorizzazione dei sentieri oppure quando abbiamo collaborato in piena pandemia per la realizzazione della manifestazione musicale Barga Live organizzata dall'amministrazione comunale, pro loco e Barga Jazz insieme".

"Ci colpisce - rincara il direttivo - che il consigliere Balducci affermi “ad oggi nessuno collabora”. Forse dovrebbe chiedersi il perché della mancata partecipazione di tutti e non solo della pro loco come lei stessa afferma. Comprendiamo che è giovane ed alle prime esperienze organizzative, ma tutti sappiamo che eventi di tale portata, specialmente in un periodo così difficile, si organizzano con largo anticipo coinvolgendo fin dall'inizio tutti gli attori cosa che non ha fatto. Poche settimane prima dell'evento, a cose fatte, la Balducci ha chiesto la nostra collaborazione solo per utilizzare un'associazione come la pro loco per la ricerca di sponsor tra i commercianti di Barga (praticamente esattori delle tasse), come già detto anche dal presidente all'incontro pubblico nel centro storico. Ricordiamo che l'evento in questione è stato importato a Barga proprio grazie all'opera della pro loco, oggi grande esclusa non per colpa nostra né per colpa dell'Associazione S.C. Garfagnana MTB, che anzi ringraziamo per aver mantenuto l'evento con l'impegno di organizzare insieme quello per il prossimo anno".

"Siamo aperti ad ogni forma di collaborazione con l'amministrazione comunale - conclude - e con tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo turistico di Barga".