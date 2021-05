Barga



Barga al centro della nuova mostra curata da Vittorio Sgarbi

venerdì, 7 maggio 2021, 13:11

La mostra, dal titolo che Luci e ombre a Sutri - da Mattia Preti a Depero verrà inaugurata l'8 maggio a Sutri, nel Lazio. Barga sarà protagonista perché sono infatti quattordici le opere, fra dipinti e disegni, di Alberto Magri in esposizione al Museo Palazzo Doebbing. Una parte di Barga, della sua vita di un tempo, degli scorci più suggestivi dipinti da Magri con quella luce inconfondibile faranno conoscere la nostra cittadina che grazie a questo evento si conferma nuovamente come luogo fecondo per la produzione artistica, allora come nel periodo che oggi stiamo vivendo.

“Per noi è un onore – spiega il sindaco Caterina Campani - vedere che Barga si apre al mondo anche attraverso le opere di maestri che qui hanno vissuto e che l’hanno eletta fonte inesauribile di ispirazione. Come amministrazione comunale, grazie anche all’impegno di alcuni consiglieri, stiamo lavorando per rendere Barga un polo di esposizioni artistiche, in modo da costruire e rafforzare la rete di visitatori e appassionati del settore senza dimenticare la ricaduta che possiamo registrare grazie al turismo d’arte all’interno del nostro borgo. A questo proposito – conclude il sindaco Campani – abbiamo nei mesi scorsi presentato diversi progetti e richieste di finanziamento al ministero della cultura e turismo con l’obiettivo di attrarre risorse utili a realizzare importanti eventi culturali dedicati a pittori che hanno vissuto e lavorato a Barga e che fanno parte della cultura nazionale. Vogliamo quindi creare con questo modo di lavorare buone opportunità di sviluppo per Barga in un settore, come quello dell’Arte, nel quale senza ombra di dubbio possiamo distinguerci”.