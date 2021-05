Barga, il consiglio dice sì alla mozione a sostegno della legge contro l'omotransfobia

Altri articoli in Barga

venerdì, 28 maggio 2021, 15:18

Nuove fognature nel comune di Barga con l'obiettivo di razionalizzare il sistema fognario del comune e delocalizzare una condotta fognaria danneggiata in Via del Giardino nei pressi dell'incrocio con Via S. Antonino Abate

venerdì, 28 maggio 2021, 11:32

La scuola si sta avviando verso la conclusione dell'anno scolastico, è il momento di fare un bilancio delle attività sul trasporto pubblico messe in campo dalla provincia con il contributo della Regione Toscana e iniziare a pianificare i servizi in vista di settembre, in modo da continuare ad offrire un'alternativa...

mercoledì, 26 maggio 2021, 15:39

Assaporare Barga in tutte le sue sfumature. Farlo attraverso il cibo, del buon vino, l’arte e la sua cultura. Questo è ‘Barga, percorsi di gusto’: una serie di degustazioni-evento organizzate dalla Pro Loco Barga con il patrocinio di comune di Barga e Fondazione Giovanni Pascoli

mercoledì, 26 maggio 2021, 11:49

La commissione pari opportunità del comune di Barga organizza per le prossime settimane un ricco calendario di incontri di vari argomenti dedicati al mondo femminile. Gli incontri si svolgeranno in presenza rispettando le norme anti-Covid

martedì, 25 maggio 2021, 17:24

Il primo cittadino di Barga Caterina Campani interviene in merito alla riqualificazione del parco Kennedy rispondendo alle interpretazioni della minoranza

martedì, 25 maggio 2021, 12:49

Il gruppo di minoranza del comune di Barga, "Progetto Comune", per voce del capogruppo Francesco Feniello, denuncia abusi edilizi commessi dal comune nel parco Kennedy