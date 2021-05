Barga



Barga, la minoranza ricorda le vittime sul lavoro

sabato, 1 maggio 2021, 14:20

Oggi, 1° maggio, in occasione della festa dei lavoratori, a nome di tutto il gruppo consiliare di minoranza di Barga, il capogruppo Francesco Feniello e il consigliere Salvoni hanno voluto ricordare il sacrificio di tutti i lavoratori caduti sul lavoro.

"In mancanza di un monumento dedicato - afferma il gruppo -, i consiglieri hanno depositato una corona nel centro storico di Barga, dove, nel lontano maggio del 2005, Florentin Constantin, di 24 anni, riportò lesioni gravissime a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere privo delle misure di sicurezza, per poi morire il giorno successivo presso l'ospedale Santa Chiara di Pisa".

"Possa il 1° maggio essere una data significativa - concludono - nella quale tenere sempre viva la memoria di tutti i lavoratori caduti e rinnovare la lotta per garantire un lavoro dignitoso, certo e sicuro a tutti/e".