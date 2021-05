Barga



Barga, servizio civile in pro loco

lunedì, 10 maggio 2021, 16:00

Sei un appassionato di turismo, cultura e promozione? Ti piacciono gli eventi? Vorresti fare qualcosa per il tuo territorio?



Se hai risposto sì ed hai un’età tra i 18 ed i 29 anni, fai domanda di servizio civile per la pro loco!

La pro loco non è solo una “fabbrica di eventi” ma svolge un'importante attività di promozione e valorizzazione del proprio territorio, mantenendo vivo quel patrimonio immateriale che lo caratterizza e lo rende unico, anche attraverso la gestione dei moltissimi Uffici Informazione ed Accoglienza Turistica distribuiti sul territorio.

Il servizio civile non è un lavoro ma un periodo dedicato alla formazione e alla crescita individuale. È un modo per mettersi in gioco ed imparare.

Se vuoi fare domanda potrai scegliere tra sette progetti, che interessano tutto il territorio toscano.



I 64 giovani che prenderanno servizio affiancheranno le Pro Loco nell'informazione turistica, nella promozione del territorio, nell’organizzazione e in tutte quelle attività che la Pro Loco porta avanti, ricevendo un contributo mensile di 433,80 euro per una durata di 12 mesi.

Il progetto comunità narrative impegna anche la pro loco di Barga con due posti.

Possono presentare domanda, entro venerdì 28 maggio 2021 ore 14:00, tutti i ragazzi e le ragazze diplomati o laureati con un'età compresa fra i 18 ed i 29 anni, che conoscano almeno una lingua straniera e siano inattivi, disoccupati, inoccupati o studenti.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente online ma è vivamente consigliato ai ragazzi di contattare la Pro Loco Barga per ulteriori informazioni e per un eventuale supporto.



La rete delle pro loco realizza progetti che posso diventare un importante momento di crescita personale, oltre a gettare le basi per una formazione anche professionale in campo turistico e di promozione, che permette altresì ai giovani di rapportarsi con realtà e persone diverse, associazioni ed enti pubblici.