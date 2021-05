Barga



Campani: "Parco Kennedy, minoranza pretestuosa"

martedì, 25 maggio 2021, 17:24

Il primo cittadino di Barga Caterina Campani interviene in merito alla riqualificazione del parco Kennedy rispondendo alle interpretazioni della minoranza.



"Da qualche anno - esordisce - è stato più volte affrontato il tema della struttura ubicata a Barga nel parco Kennedy; come amministrazione abbiamo scelto con convinzione di investire nella riqualificazione della zona: potevamo anche non farlo, potevamo anche destinare le risorse ad altri progetti, ma ritenendo quest'area strategica e di grandi potenzialità abbiamo deciso di inserire nel bilancio di previsione € 65.000. Un investimento che servirà ad abbattere la struttura e così a riqualificare l'area; per poterlo fare è necessario intervenire sulla struttura stessa, che allo stato attuale non è possibile mantenere per problematiche tecniche e procedurali ereditate da un passato molto, ma molto lontano".



"Poco interessano - conclude - le interpretazioni di Progetto Comune, che riteniamo solo pretestuose, perché per noi è importante riuscire a portare avanti questo progetto, di cui siamo sicuri, ne beneficerà tutta la comunità, idea progettuale che abbiamo voluto e inserito anche nel nostro programma elettorale".