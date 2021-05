Coronavirus, altri due casi a Barga

Altri articoli in Barga

sabato, 22 maggio 2021, 11:36

La fontana del Parco Kennedy è finalmente tornata in funzione grazie alla sinergia tra A.s.d. Goshin-do Karate Barga e Associazione Pro Loco Barga

venerdì, 21 maggio 2021, 14:55

Intervista esclusiva al sindaco di Barga Caterina Campani su emergenza Covid, sanità, piscine ed eventi per l'estate. Il punto anche sulla situazione economica difficile che stanno vivendo le attività commerciali

venerdì, 21 maggio 2021, 07:55

'Non Una di Meno Lucca', che si occupa da anni della salute sessuale delle e riproduttiva delle donne, e non solo, e del monitoraggio dei servizi consultoriali, martedì 17 maggio era all'ospedale di Barga per un presidio

giovedì, 20 maggio 2021, 15:41

Giornata Nazionale Dimore Storiche e l'elenco definitivo delle dimore che apriranno domenica 23 maggio in Toscana. La provincia di Lucca conta 12 dimore in città, in collina e in Versilia

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:06

Nel consiglio comunale del 26 maggio è prevista una variazione di bilancio importante per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva della nuova scuola dell'infanzia di Barga

martedì, 18 maggio 2021, 10:02

Sono prossimi i termini di scadenza per la richiesta del contributo e che i moduli sono scaricabili sulla home page del sito istituzionale del comune di Barga