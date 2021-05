Barga



Danni per neve di gennaio: via alle domande

martedì, 18 maggio 2021, 10:02

Si rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato le prime misure di immediato sostegno a privati ed imprese che hanno subito danni a seguito delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31/12/2020 all’11/01/2021.



Le richieste di contributo sono finalizzate al recupero della funzionalità della abitazione principale abituale e continuativa o della sede dell’attività economica e produttiva.



Il contributo massimo concedibile è fissato in € 5.000,00 per le abitazioni e € 20.000,00 per le attività economicheproduttive.



Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente compilando il modello “B1” per le abitazioni o il modello “C1” per le imprese.



I modelli possono essere scaricati dal sito del Comune di Barga (www.comune.barga.lu.it) o ritirati presso l’Ufficio Tecnico –Area LL.PP. in Largo Roma 3, Barga - nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.



Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 20/05/2021, con le seguenti modalità:



-per le attività economiche via PEC all’indirizzo del comune: comune.barga@postacert.toscana.it;



-per i privati via PEC all’indirizzo del comune: comune.barga@postacert.toscana.it oppure tramite raccomandata A/R in tal caso farà fede la data del timbro postale o dell’invio PEC



Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti contattare il Geom. Omero Togneri, dell’Area LL.PP. –Largo Roma, 3



- Barga- telef. 0583/724765, durante l’orario di ufficio.

Sono prossimi i termini di scadenza per la richiesta del contributo e che i moduli sono scaricabili sulla home page del sito istituzionale del comune di Barga.