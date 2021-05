Barga



Giornata dimore storiche: apre 'Casa Pascoli'

giovedì, 20 maggio 2021, 15:41

Giornata Nazionale Dimore Storiche e l'elenco definitivo delle dimore che apriranno domenica 23 maggio in Toscana.

La provincia di Lucca conta 12 dimore in città, in collina e in Versilia.



PROVINCIA DI LUCCA_10 dimore

1. Complesso Conventuale San Francesco

Piazza San Francesco - Lucca

Apertura dalle 10 alle 19. Saranno visitabili la chiesa e i chiostri

2. Palazzo Busdraghi via Busdraghi 7 - Lucca

3. Palazzo Massoni

Via dell'Angelo Custode 24 - Lucca

4. Giardino del Palazzo del Circolo dell'Unione via Santa Giustina 1 - Lucca

5. Parco di Villa Torrigiani di Camigliano

Stradone di Camigliano, località Camigliano, Capannori - Lucca

6. Tenuta Maria Teresa

Via della Pieve S. Stefano 3427, San Martino di Vignale – Lucca

Visita al Giardino della Villa, alla cantina storica e al frantoio aziendale 7. Parco di Villa Grabau

Via per Matraia 269, San Pancrazio – Lucca

8. Villa Fattoria Gambaro a Petrognano via di Petrognano 13 – Lucca

9. Villa Oliva

via delle Ville 2034, località San Pancrazio – Lucca

10. Casa Giovanni Pascoli (Castelvecchio Pascoli)* (NUOVA) via Caprona 6 55020 Castelvecchio Pascoli - Lucca

Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione: Associazione Ville e Palazzi Lucchesi

Fondazione Campus Lucca

VERSILIA _ 2 dimore

1. Villa Borbone

Viale dei Tigli, Viareggio – Lucca

2. Casa Giosuè Carducci

Via Valdicastello Carducci, Pietrasanta – Lucca

Attività proposte e collaborazioni:

Collaborazione Associazione Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia