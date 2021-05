Gvs e scout, una giornata davvero eccezionale

Altri articoli in Barga

domenica, 30 maggio 2021, 11:35

Paura nel cuore della vita notturna fornacina ieri sera quando due ragazzi, uno maggiorenne ed uno minorenne, hanno dato inizio ad un litigio culminato con l'intervento di carabinieri e 118

sabato, 29 maggio 2021, 10:11

Il direttivo della pro loco di Barga, visto il degrado in cui versa il Museo Civico 'A. Mordini', chiede gli venga affidata la gestione e la cura

venerdì, 28 maggio 2021, 15:18

Nuove fognature nel comune di Barga con l'obiettivo di razionalizzare il sistema fognario del comune e delocalizzare una condotta fognaria danneggiata in Via del Giardino nei pressi dell'incrocio con Via S. Antonino Abate

venerdì, 28 maggio 2021, 12:34

Si è svolto il 26 maggio il consiglio comunale di Barga dove all’ordine del giorno era stata inserita anche una mozione presentata dal consigliere di maggioranza Filippo Lunardi a sostegno del DDL Zan

venerdì, 28 maggio 2021, 11:32

La scuola si sta avviando verso la conclusione dell'anno scolastico, è il momento di fare un bilancio delle attività sul trasporto pubblico messe in campo dalla provincia con il contributo della Regione Toscana e iniziare a pianificare i servizi in vista di settembre, in modo da continuare ad offrire un'alternativa...

mercoledì, 26 maggio 2021, 15:39

Assaporare Barga in tutte le sue sfumature. Farlo attraverso il cibo, del buon vino, l’arte e la sua cultura. Questo è ‘Barga, percorsi di gusto’: una serie di degustazioni-evento organizzate dalla Pro Loco Barga con il patrocinio di comune di Barga e Fondazione Giovanni Pascoli