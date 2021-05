Barga



Lions dona due elettrobisturi ed un insufflatore agli ospedali di Barga e Castelnuovo

sabato, 15 maggio 2021, 13:45

di tommaso boggi

Due elettrobisturi ed un insufflatore, per un valore di 19 mila euro, sono stati donati stamani (15 maggio) agli ospedali di Barga e Castelnuovo da sei diversi Lions Club in collaborazione nell'ambito della Onlus "AMO dell'AMORE", con una cerimonia all'ingresso del padiglione "D" dell'ospedale San Francesco di Barga.

Molti i membri del Lions Club intervenuti tra cui il presidente della sezione Garfagnana, Quirino Fulceri, che ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nel portare a termine questa donazione, compresi aziende ed i privati "che investono nel sociale scegliendo Lions Club e condividendo i nostri progetti, grazie perché senza il vostro aiuto non sarebbe possibile" ha affermato il presidente. "Siamo Lions per servire non solo per esserlo - ha continuato Fulceri - ringraziamo i medici e gli infermieri, se in qualche modo vediamo la luce in fondo al tunnel lo dobbiamo a voi" ha concluso il presidente.

Il dottor Andrea Mosaico, gastroenterologo, ha voluto inoltre precisare l'importanza degli ospedali territoriali in questo periodo dove, oltretutto, il tema dei presidi sanitari in Mediavalle è Garfagnana è molto "critico": "La pandemia ha occupato gli ospedali ma noi abbiamo pensato anche a tutte quelle diagnosi "lasciate indietro". Gli ospedali di prossimità come Castelnuovo e Barga sono stati essenziali durante la pandemia perché di supporto a quelli centrali nella cura di questi malati" ha affermato il medico.

Un concetto ribadito anche dal primo cittadino barghigiano Caterina Campani, che ha portato anche i saluti del sindaco di Castelnuovo Andrà Tagliasacchi: "Abbiamo passato un anno difficile che ci auguriamo diventi un ricordo nei prossimi mesi, la Toscana - ha affermato Campani- ha sempre avuto una tradizione nella solidarietà con grandi attenzione al sociale ed al volontariato e se questo anno ci ha insegnato qualcosa è che ci ha fatto stringere ancora di più attorno a chi ha bisogno. I piccoli ospedali - ha ribadito il primo cittadino - sono stati di supporto in questa pandemia e spero che si sia capita l'importanza degli ospedali periferici ma nom solo come ospedali di supporto, ma anche punti Covid nei momenti più drammatici della pandemia" ha concluso il sindaco di Barga, ricordando come i Lions abbiano fatto tanto in questi mesi duri con le loro attività sul territorio.

