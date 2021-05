Barga



Montemagni (Lega): "Automedica sguarnita di personale, necessario chiarire"

lunedì, 3 maggio 2021, 14:22

Anche Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, chiede chiarimenti in merito all'automedica dell'ospedale di Barga dopo le problematiche sollevate.



"Ancora una volta, dopo le problematiche rilevate all'ospedale di Castelnuovo, dobbiamo, purtroppo, occuparci di altre carenze a livello sanitario in Garfagnana - afferma - che se confermate sarebbero davvero inaccettabili."



"In questo caso specifico - prosegue il consigliere - apprendiamo che l'automedica facente capo all'ospedale di Barga, da qualche giorno sarebbe priva dell'indispensabile supporto a bordo di un medico e che anche l'infermiera sarebbe quantomeno a mezzo servizio."



"Tra l'altro - precisa l'esponente leghista - pare che tale problematica potrebbe durare a lungo e ciò alimenterebbe le ipotesi di un definitivo depotenziamento del fondamentale servizio di Primo Soccorso presso la struttura barghigiana."



"Occorre, viceversa - sottolinea la rappresentante della Lega - non sminuire ed anzi valorizzare l'importanza di questi nosocomi periferici, strategicamente fondamentali nell'era del Covid e fare in modo che il cittadino, ovunque risieda, possa godere di una funzionale e continua assistenza sanitaria."



"Per fare, quindi, piena chiarezza su tale recente criticità - conclude Elisa Montemagni - redigeremo un'interrogazione da porsi all'assessore competente."