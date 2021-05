Barga



Nasce l’associazione ‘Piccole Opere’ a sostegno dei poveri dell’India

sabato, 15 maggio 2021, 14:57

di simone pierotti

Riccardo Luschini di Albiano, frazione di Barga, ci porta a conoscenza della nascita di una nuova associazione no-profit e dei suoi scopi: “Piccole Opere”, registrata presso l’Agenzia delle Entrate il 24 febbraio, con presidente lo stesso Luschini, si pone lo scopo di aiutare e supportare la popolazione più povera e derelitta in alcune regioni dell’India.

“Dopo la mia visita in India unitamente a Don Shyam Gudime nell’anno 2016 – ci spiega Luschini - ho visto situazioni di disagio a seguito delle quali mi sono promesso di fare qualcosa. Tornato in Italia ho parlato con Don Shyam Gudime (prete indiano che lavora presso l’ospedale S.Francesco di Barga) ed insieme abbiamo iniziato a realizzare piccole opere come distribuire medicine, cibo, libri ecc. nei villaggi del distretto Kadapa, India. Nel frattempo abbiamo continuato tali opere con l’aiuto di altri volontari e benefattori con due iniziative all’anno. Nel 2020 a causa della pandemia la situazione dei poveri è peggiorata tanto da aggravare la posizione già precaria dei bisognosi”.

“Constatato che era necessario intervenire con opere concrete e durature abbiamo coinvolto altri amici ed insieme abbiamo creato l’associazione denominata “Piccole Opere”. Lo scopo dell’associazione è quello di reperire fondi per la realizzazione di una struttura in grado di accogliere i senza tetto, aiutare i giovani ad inserirsi nella loro comunità attraverso corsi formativi e di istruzione. Nella struttura, come da progetto di massima, verrà realizzato un dormitorio, mensa, sala riunioni, laboratori (cucito-preparazione r confezionamento prodotti alimentari- orti sociali ecc.) e un poliambulatorio per l’assistenza sanitaria. L’associazione è senza scopo di lucro ed i volontari che aderiscono lo fanno a titolo gratuito perché credono in questo progetto. Tutti i cittadini possono associarsi e diventare soci attivi del sodalizio per partecipare a pieno titolo alle attività statutarie”.

Questi i riferimenti per mettersi in contatto con l’associazione e l’iban per eventuali donazioni

Associazione Piccole Opere sede Barga loc. Albiano 3 C.F./P.I.

02594170462

Cell: 3312334916

Email piccoleopere.barga@virgilio.it PEC piccoleoperebarga@pec.it

IBAN - IT88Q0503470100000000003089



Foto di Graziano Salotti