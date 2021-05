Scoppia violenta lite tra due ragazzi in centro a Fornaci

Altri articoli in Barga

sabato, 29 maggio 2021, 10:11

Il direttivo della pro loco di Barga, visto il degrado in cui versa il Museo Civico 'A. Mordini', chiede gli venga affidata la gestione e la cura

venerdì, 28 maggio 2021, 15:18

Nuove fognature nel comune di Barga con l'obiettivo di razionalizzare il sistema fognario del comune e delocalizzare una condotta fognaria danneggiata in Via del Giardino nei pressi dell'incrocio con Via S. Antonino Abate

venerdì, 28 maggio 2021, 12:34

Si è svolto il 26 maggio il consiglio comunale di Barga dove all’ordine del giorno era stata inserita anche una mozione presentata dal consigliere di maggioranza Filippo Lunardi a sostegno del DDL Zan

venerdì, 28 maggio 2021, 11:32

La scuola si sta avviando verso la conclusione dell'anno scolastico, è il momento di fare un bilancio delle attività sul trasporto pubblico messe in campo dalla provincia con il contributo della Regione Toscana e iniziare a pianificare i servizi in vista di settembre, in modo da continuare ad offrire un'alternativa...

mercoledì, 26 maggio 2021, 15:39

Assaporare Barga in tutte le sue sfumature. Farlo attraverso il cibo, del buon vino, l’arte e la sua cultura. Questo è ‘Barga, percorsi di gusto’: una serie di degustazioni-evento organizzate dalla Pro Loco Barga con il patrocinio di comune di Barga e Fondazione Giovanni Pascoli

mercoledì, 26 maggio 2021, 11:49

La commissione pari opportunità del comune di Barga organizza per le prossime settimane un ricco calendario di incontri di vari argomenti dedicati al mondo femminile. Gli incontri si svolgeranno in presenza rispettando le norme anti-Covid