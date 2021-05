Barga



Punto di primo soccorso a Barga: l'amministrazione chiarisce

sabato, 1 maggio 2021, 12:48

L'amministrazione comunale di Barga, guidata dal primo cittadino Caterina Campani, risponde al gruppo consiliare di minoranza "Progetto Comune" sul punto di primo soccorso a Barga.

"Come amministrazione - precisa la giunta - siamo stati informati dal responsabile della centrale del 118 che nel mese di maggio, a seguito di difficoltà organizzative dei medici per l'emergenza, l'azienda sanitaria aveva necessità di spostare per otto turni in orario notturno l'infermiere specializzato sul punto di emergenza di Fornaci di Barga".



"Da un confronto con l'amministrazione - sottolinea -, l'azienda è riuscita a ridurre lo spostamento da otto turni notturni a quattro per il mese di maggio. Mercoledì prossimo, il sindaco ha già previsto un incontro con il dottor Nicolini per approfondire la tematica visto che la stessa cosa potrebbe essere necessaria anche nei mesi estivi, ma non c'è nessuna volontà da parte dell'azienda sanitaria di smantellare il punto di primo soccorso a Barga. Ovviamente, in ogni caso, è sempre garantita la sicurezza del sistema di emergenza sul nostro territorio".

"Capiamo che l'opposizione debba fare il suo lavoro - conclude -, ma quando si parla di salute e sanità, meglio informarsi bene prima di diffondere notizie che possano generare preoccupazione e sfiducia nei cittadini insinuando la chiusura. Sappiamo tutti delle criticità presenti in ambito sanitario, vedi situazione della cardiologia in Valle, ma su questo stiamo lavorando come amministrazione insieme con tutti i sindaci della Valle, con l'azienda sanitaria e la regione per dare la giusta dignità alle zone periferiche sia per quanto riguarda gli ospedali che il territorio. Stiamo lavorando ad importanti progetti di investimento proprio per il nostro presidio ospedaliero e per questo chiediamo fiducia sul nostro operato".