Barga



Ricco calendario di incontri dedicati al mondo femminile

mercoledì, 26 maggio 2021, 11:49

La commissione pari opportunità del comune di Barga organizza per le prossime settimane un ricco calendario di incontri di vari argomenti dedicati al mondo femminile. Gli incontri si svolgeranno in presenza rispettando le norme anti-Covid.

Il primo incontro, che si terrà venerdì 28 maggio alle ore 17 nel giardino della Biblioteca Comunale a Villa Gherardi Barga, sarà dedicato al mondo del lavoro con la partecipazione del Centro Impiego Valle del Serchio, rappresentato dalla responsabile Michela Bertoncini, dalla consulente per l'orientamento Monica Cecchini e dalla tutor del Polo Trio Valentina Folegnani che parleranno di opportunità, servizi e strumenti a disposizione come supporto alle donne per acquisire nuove conoscenze e competenze professionali tramite percorsi formativi mirati all’inserimento nel mondo del lavoro.

Per informazione: cpo.barga@gmail.com