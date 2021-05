Barga



Studenti per i musei di Barga: video e convegno

martedì, 25 maggio 2021, 11:37

A Barga un convegno nazionale su musei, digitale e formazione e nuove strategie di convergenza mediale.

Fra i settori e gli ambiti più colpiti dagli effetti disastrosi dell’emergenza sanitaria, senza dubbio, c’è quello culturale di musei e teatri.



MDF Musei Digitale Formazione è un convegno nazionale online che si terrà sulla piattaforma Zoom martedì 1 giugno alle ore 10:00 che già dalla sigla del suo stesso nome, come spiega la curatrice Riccarda Bernacchi «allude al MDF, pannello di fibre di legno a media densità, che legate tra di loro da collanti innovativi, lo rendono estremamente compatto; suggestione utile a quella compattezza che dovranno trovare istituzioni e operatori culturali nel creare e mettere a punto nuove strategie per sopravvivere ai rigidi protocolli d’emergenza ancora in essere per i mesi a venire». I lavori di questo convegno, promosso da Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Barga, dice il curatore Francesco Tomei «serviranno a mettere in luce nuove opportunità dopo la crisi, in relazione alla necessità di una maggiore convergenza fra ambito museale, audiovisivo e teatrale nel mettere appunto strategie comuni di fruizione della cultura che dovranno andare in parallelo alla formazione di nuove generazioni sempre più attente e consapevoli dell’importanza e del valore di fare e comunicare cultura».



All’interno del convegno verranno infatti presentati progetti che mettono in relazione in maniera diversa audiovisivo, musei e teatro costruiti in parallelo ad un percorso formativo degli stessi due curatori con gli studenti dell’ISI di Barga e l’Istituto Comprensivo G. Pascoli di Barga, istituzioni scolastiche del barghigiano anch’esse nel comitato organizzativo dell’evento. In particolare verrà presentato l’operato di una boarding class degli studenti del Liceo Classico L. Ariosto riassunta in un documento che contiene soluzioni alternative alla fruizione museale nell’era del Covid, con l’ausilio del digitale. I ragazzi della SS1G del Pascoli hanno invece collaborato lungo uno workshop che ha attraversato un anno di didattica distanza al testo della guida virtuale Cartoline pascoliane. Sguardo del poeta sul barghigiano prodotto sempre dagli enti organizzatori di MDF, Neon Film Production con la collaborazione della Fondazione G. Pascoli, con testi a cura di Francesco Tomei e Sara Moscardini, la regia di Stefano Cosimini. Il progetto vuole essere un’originale guida virtuale di Casa Pascoli a partire da un filo rosso che lega le foto del barghigiano scattate dalla Kodak del Pascoli, la sua produzione poetica e la sua consonanza dei temi nella sensibilità degli studenti di oggi e il fascino di tutti i luoghi più suggestivi del barghigiano.



I lavori di MDF saranno interessanti per la partecipazione di relatori di istituzioni museali e teatrali di rilevanza nazionale che presenteranno ed offriranno al pubblico molteplici esempi e spunti attorno all’argomento. Il parterre dei partecipanti è ricco e prestigioso e si rimanda al programma che segue per conoscerlo.



Sarà possibile partecipare gratuitamente come uditori, tramite la piattaforma Zoom, prenotandosi entro e non oltre lunedì 31 maggio, alle ore 12:00, scrivendo una email al Dott. Flavio Guidi, Ufficio Cultura del Comune di Barga all’indirizzo cultura@comunedibarga.it

L’iscrizione è a numero chiuso per i primi 100 iscritti.