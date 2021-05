Barga



Tre posti al GVS di Barga con il servizio civile regionale

giovedì, 13 maggio 2021, 07:59

Il Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga mette a disposizione tre posti per il servizio civile regionale, con il progetto 'Diversità e integrazione'. I giovani in questo progetto avranno il compito di affiancare i volontari e gli operatori del GVS nei laboratori artigianali di tessitura, ceramica, attività motoria e altro.



REQUISITI PER PRESENTARE LA DOMANDA



Può fare domanda chi, alla data di presentazione della domanda:



– sia regolarmente residente, domiciliato o soggiornante in Toscana;

– sia in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);

– sia disoccupato, inattivo;

– sia in possesso di idoneità fisica;



– non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.



Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.



Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.



CHI NON PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA



– chi svolga o abbia già svolto servizio civile nazionale/universale o servizio civile regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontari, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto dall’articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06;

– chi sta svolgendo il servizio civile regionale in Toscana o altro servizio civile nazionale o universale;

– chi abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. In tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE



La domanda di partecipazione, rivolta direttamente all’ente che realizza il progetto, deve essere presentata all’ente medesimo solo in modalità on-line (di seguito indicata), entro e non oltre le ore 14.00 del 28 maggio 2021.



La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/ e seguendo le apposite istruzioni.



DURATA E RIMBORSO DEL SERVIZIO



La durata del servizio è di 12 mesi.



Ai giovani in servizio civile spetta un assegno mensile pari a 433,80 euro oltre IRAP. La procedura per il pagamento dei giovani è avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio.