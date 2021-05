Barga



Un convegno sull'abolizione della pena di morte a Barga

martedì, 25 maggio 2021, 11:40

Sabato 29 maggio alle ore 16 si terrà la conferenza “Per asequirsi la sentenza di morte” dove converseranno sul tema dell'abolizione della pena di morte a Barga la dottoressa Sara Moscardini, il dottor Leonardo Umberto Conti Marchetti, Pier Giuliano Cecchi e Cristian Tognarelli, presso la sede della Fondazione Ricci in via Roma 20 a Barga.



L’evento, patrocinato dalle realtà culturali di Barga e con la compartecipazione della Regione Toscana, sarà ad ingresso libero e si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid: un’ottima possibilità per tutti di conoscere nel profondo la storia del nostro territorio.