‘Un’azalea per la ricerca’ a Fornaci di Barga

Altri articoli in Barga

lunedì, 3 maggio 2021, 14:22

Anche Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, chiede chiarimenti in merito all'automedica dell'ospedale di Barga dopo le problematiche sollevate

sabato, 1 maggio 2021, 14:20

Oggi, 1° maggio, in occasione della festa dei lavoratori, a nome di tutto il gruppo consiliare di minoranza di Barga, il capogruppo Francesco Feniello e il consigliere Salvoni hanno voluto ricordare il sacrificio di tutti i lavoratori caduti sul lavoro

sabato, 1 maggio 2021, 12:48

L'amministrazione comunale di Barga, guidata dal primo cittadino Caterina Campani, risponde al gruppo consiliare di minoranza "Progetto Comune" sul punto di primo soccorso a Barga

sabato, 1 maggio 2021, 08:30

"Progetto Comune", tramite il suo capogruppo Francesco Feniello, punta i riflettori sulla situazione all'ospedale San Francesco di Barga

venerdì, 30 aprile 2021, 12:36

La segreteria della Uilm area nord Toscana: "Si respira aria nuova, il risultato dei sacrifici e del buon lavoro fatto. Ora bisogna proseguire con gli investimenti e rinnovare l'accordo che scade a settembre"

giovedì, 29 aprile 2021, 12:48

Grazie ad una collaborazione fra Osservatorio Rifiuti Zero e l’Impresa Sociale Terra di Tutti srl, il comune di Barga è stato dotato di un raccoglitore per ombrelli usati che è collocato momentaneamente presso l’Ufficio distaccato di Fornaci di Barga, per poi essere inserito al Centro di Raccolta, e nel quale ogni cittadino potrà...