Barga



A fuoco una catasta di legna a Filecchio

mercoledì, 30 giugno 2021, 18:04

Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio, nella frazione di Filecchio, per un principio di incendio ad una catasta di legna.



Arrivate sul posto, le squadre da Castelnuovo hanno trovato, a un centinaio di metri di distanza, un idrante sulla strada. Questo ha rassicurato gli operatori che sapevano così di poter contare su una fonte idrica a portata di mano. L'incendio è stato domato con l'acqua che i vigili avevano a disposizione nei due mezzi intervenuti.



Una volta spento l'incendio, i pompieri sono tornati indietro e, recatisi all'idrante, lo hanno aperto, trovandolo però vuoto. I cittadini hanno quindi comunicato agli operatori che, come tanti altri altri idranti presenti sul territorio, anche questo non funzionava. I vigili del fuoco provvederanno quindi a fare segnalazione all'ente competente perché questi strumenti sono ritenuti vitali dagli stessi operatori.



A. C.