Barga



Arca della Valle in lutto la scomparsa di Franca Bonsignori

lunedì, 21 giugno 2021, 13:55

di daniele venturini

Ieri è deceduta a Barga, dopo una lunga malattia, Franca Bonsignori, 76 anni, molto conosciuta e apprezzata in tutta la Valle del Serchio. Per alcuni lustri ha ricoperto la carica di presidente dell'associazione L'Arca della Valle, che si occupa di assistere gli animali randagi e in difficoltà, in Garfagnana e Media Valle. Da tre anni, dopo aver scoperto la terribile malattia che l'aveva colpita, si era dimessa da presidente ma, comunque, aveva continuato a lavorare per l'associazione come vice-presidente.



Franca ha lottato con coraggio e dignità contro il male, ma ieri ha perso la sfida. Franca lascia le due figlie Francesca e Marisa Mussini e il marito Giose Casci. Di lei dice una sua amica, che desidera rimanere anonima: "Franca era una donna straordinaria. La sua voce ti tranquillizzava, le sue parole ti confortavano, il suo sguardo ti guidava, il suo sorriso ti scaldava il cuore. Amava la vita, amava il prossimo, amava gli animali e per questo motivo fondò nel 2009 insieme ad altri amici l'associazione per la difesa degli animali "Arca della Valle" che ha seguito con passione ed equilibrio come presidente fino a tre anni fa e poi come vice-presidente fino alla sua morte. Mancherà a tutti come volontaria, come pittrice, come amica, come persona perché non si poteva non volerle bene".