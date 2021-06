Barga



Barga, la fiera di Santa Maria e San Rocco si farà

lunedì, 28 giugno 2021, 16:07

La fiera di Barga, dal 15 al 17 agosto, si farà. Questo l’annuncio uscito dalla riunione tra il sindaco Caterina Campani, la comandante della polizia municipale Cristina Saisi e per Confesercenti i responsabili settore fiere Leonetto Pierotti e Gabriele Gori.



“Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale per aver accolto la nostra richiesta di incontro proprio per pianificare la ripartenza di questa importante fiera – spiegano Pierotti e Gori -. La notizia importante è che i banchi saranno montati nei giorni tradizionali di Santa Maria, San Rocco ed il 17 agosto, con una pianta simile a quella dell’edizione 2019 dopo quella modificata dell’anno scorso. Non ci saranno più due strade che l’amministrazione non ha voluto concedere per le questioni legate al covid, sacrificio che ci auguriamo sia solo per questo 2021. Ovviamente – aggiungono i due rappresentanti fieristi di Confesercenti – trattandosi di una nuova disposizione dei banchi si dovrà procedere ad una nuova assegnazione, probabilmente entro la fine di luglio. Assegnazione che avrà come base la graduatoria 2020 con gli operatori che saranno avvisati attraverso la posta elettronica certificata”.



La conclusione di Gabriele Gori e Leonetto Pierotti. “Sono giorni molto intensi in cui stiamo dialogando con tutte le amministrazioni per pianificare la ripartenza di tutte le ferie ora che finalmente anche il governo ha dato il suo via libera. Ci auguriamo che anche quelle del Settembre Lucchese vadano in porto senza ulteriori limitazioni, sul modello di Sant’Ermete a Forte dei Marmi che sarà al completo”.