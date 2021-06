Barga



Bike, solidarietà e tanto sport all’aria aperta al Ciocco

giovedì, 10 giugno 2021, 13:04

Bike, solidarietà e tanto sport all’aria aperta, il tutto immersi nella natura e in sicurezza: è Il Ciocco OpenDay - Summer Edition, in programma domenica 13 giugno, dalle ore 10 alle ore 19 nei grandi spazi della Tenuta del Ciocco (ingresso libero).

A partire dalle ore 10 apertura gratuita al pubblico di tutte le strutture sportive, della pump track (circuito per bici, il più grande al coperto di questo tipo in Italia) e dei sentieri MTB di ogni grado di difficoltà del Ciocco Bike Circle.

Chi vorrà potrà giocare a basket, calcetto, volley, fare esercizi a corpo libero con istruttori qualificati, oppure divertirsi su tracciati Enduro, Cross Country o Easy&Family in sella ad una e-bike a noleggio (per l’occasione gratuito) o di proprietà.

Sempre alle ore 10 ritrovo alla Locanda Alla Posta per la partenza della seconda edizione del Trekking in Rosa, l’iniziativa benefica promossa dal Ciocco con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità di Barga e del Comune di Barga stesso: un trekking di due ore e mezza circa alla scoperta dei suggestivi borghi di Albiano e Sommocolonia, che si concluderà con un brindisi al punto di partenza.

A promuovere l'iniziativa Marta Stefani Marcucci del Ciocco, che spiega: «Si tratta di una passeggiata guidata adatta a grandi e piccini. La quota d’iscrizione, a offerta libera, sarà devoluta al centro antiviolenza locale “Non ti scordar di te”, che ha come obiettivo principale quello di aiutare tutte quelle donne che ogni giorno subiscono maltrattamenti e soprusi, offrendo loro un punto di riferimento e sensibilizzando la cittadinanza su una tematica tanto delicata. Credo sia doveroso ringraziare tutti i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa». L’associazione, formalizzatasi nel 2015, è presente in Valle del Serchio con ben due sportelli d’ascolto e una reperibilità telefonica h24.

Da segnalare, alle ore 11, nel giardino di fronte al Monteceneri Hotel, l’inaugurazione di una simbolica Panchina Rossa contro la violenza sulla donne.

In calendario anche visite guidate in e-bike a tutte le strutture del Ciocco Hotels, divertenti e colorate partite di paintball con Garfagnana Paintball, tour in quad o in Vespa volti ad esplorare il parco del Ciocco e i suoi dintorni con Val di Lima Off Road (primo noleggio Yamaha in Italia), e momenti di benessere con Akhanda Yoga.

Non solo. Saranno presenti con uno stand per promuovere le proprie attività anche Apians e Grotta del Vento e non mancherà uno spazio dedicato al Ciocco Soccer Camp rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 6 e 15 anni.

I palati di tutti gli intenditori saranno soddisfatti con lo speciale menu degustazione della Locanda Alla Posta, da provare nelle sale interne, nel giardino estivo o sulla terrazza panoramica, e con le etichette di ApeWine, l'enoteca itinerante dedicata all'eccellenza vitivinicola di Costa Toscana. Chi invece desiderasse godersi senza pensieri un pranzo all’aria aperta, magari in una suggestiva radura del parco, potrà prenotare uno degli sfiziosi cestini picnic preparati per l’occasione dal nostro Chef.

Per una migliore organizzazione, la prenotazione alle attività in programma è gradita: 0583 719401; info@ciocco.it – www.ciocco.it