Estate a Barga: si scaldano i motori

sabato, 19 giugno 2021, 15:09

di viola pieroni

Un fitto e interessante calendario di manifestazioni che spaziano dalla musica alla letteratura passando per mercatini e street food.



L'estate barghigiana è pronta ad animarsi di eventi per scrollarsi di dosso lo spettro di un anno terribile segnato dalla pandemia. Il programma è stato svelato questa mattina dal sindaco Caterina Campani: assieme a lei, il presidente della pro loco Carlo Feniello e il dirigente dell'agenzia Lucchesia Viaggi, Alberto Rocchi, che in giornata inaugurerà il nuovo infopoint in Barga giardino, il quale andrà a integrare quello in Barga vecchia, in prossimità del comune.



“Abbiamo la fortuna di avere molte associazioni sul territorio - ha spiegato il primo cittadino - e, nonostante il periodo difficile in cui non sapevamo in che direzione andare (considerando il periodo di pandemia e la situazione che cambia repentinamente), abbiamo optato per un'impostazione come lo scorso anno, prediligendo i luoghi all'aperto tranne in caso di eventuale maltempo".



"Voglio ringraziare i commercianti di Fornaci e di Barga - ha continuato Campani -, con cui ci siamo coordinati per molti degli eventi e che ci hanno aiutato: senza il loro aiuto, noi, solo come comune, non saremmo riusciti ad organizzare tutto. Saranno mandate anche in stampa tre cartine, dei sentieri, del centro storico e una con i punti di interesse culturale".



Ha preso poi la parola Carlo Feniello, che ha parlato nello specifico degli eventi in calendario organizzati direttamente dalla pro loco, i quali continueranno a pubblicizzare online coordinandosi con Alberto, che si occuperà della promozione nei punti informativi sul territorio. “Vi saranno eventi in calendario per ogni interesse, per i più grande e per i più piccoli, oltre a molti eventi dedicati all'anno Dantesco e numerose mostre” ha aggiunto il sindaco.



Grande attesa anche per i mondiali di mountain bike al Ciocco che si svolgeranno a settembre, ma con delle giornate di anticipazioni il 3 e 4 luglio. Purtroppo, come si può vedere dal calendario, manca un evento importante che molti giovani di Barga e non attendevano speranzosi: anche quest’anno, infatti, non si svolgeranno le piazzette come le conosciamo, ma si terranno due week-end di concerti nel centro storico, con accordi con i ristoratori. Si terrà anche lo streetfood sia a Fornaci che a Barga, e ogni mercoledì nella piazza del giardino vi sarà la tradizionale presenza di mercatini, che sarà arricchita anche con esibizioni sportive e presentazioni.

In allegato, la locandina completa degli eventi.