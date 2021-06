Barga



Estate, voglia di cinema all'aperto a Barga

lunedì, 28 giugno 2021, 11:46

La Pro Loco Barga organizza per domenica 4 luglio una serata di "Cinema sotto le stelle" nel bel giardino di Villa Gherardi. Sarà proiettato il film 'Vita di Pì': un film per tutti, consigliato per la visione di bambini e ragazzi. La proiezione avrà inizio alle ore 21.

"L'evento - spiega la pro loco -, in collaborazione con l'associazione Cinedehors e patrocinato dal Comune di Barga e' a ingresso libero e gratuito, sara' allestito un maxi schermo e numerosi posti a sedere ma vi invitiamo a portare da casa un bel plaid per godervi il film direttamente sul prato di Villa Gherardi!"

Tutte le info qui: https://www.visitbarga.com/events/cinema-sotto-le-stelle/