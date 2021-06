Barga



Gvs Barga, via alle uscite sul territorio

mercoledì, 9 giugno 2021, 20:20

Il gruppo volontari della solidarieta' G.V.S. Odv di Barga, come concordato con il responsabile ASL, venerdi 4 giugno, ha dato il via alle uscite sul territorio nell'ambito del progetto “opportunità ludico sportive e musicali per un tempo più libero”.



"Finalmente - commenta il presidente Francesco Feniello - i ragazzi diversabili hanno fatto la prima uscita e come localita' è stata scelta la frazione San Pietro in Campo nel comune di Barga. Infatti, nella splendida area attrezzata della “Cantina del Vino”, sui prati all'ombra dei ciliegi, i ragazzi con gli accompagnatori hanno effettuato le attività previste. Al termine hanno gustato una ricca e squisita merenda".



"Rimasti tutti soddisfatti - conclude - hanno ringraziato la titolare sig.ra Francesca e tutti i presenti per la calorosa accoglienza. Preme precisare che il trasporto dei frequentatori e le attività si sono svolte nel rispetto delle regole anti covid. Nonostante le limitazioni è stata una bellissima giornata all'aria aperta, molto apprezzata dagli ospiti diversabili e dagli operatori. Nella circostanza si ringrazia la misericordia di Castelnuovo Garf/na e la protezione civile di Molazzana che da anni collaborano con il G.V.S.. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari, alle operatrici Dott.ssa Chiara Piegaia e Costanza Paolinelli e da ultimo a tutti i nostri ragazzi diversabili che, come sempre, hanno saputo trasmettere a noi tutti le loro emozioni e la loro gioia per la prima uscita".