Ponte all'Ania, viaggio tra le macerie di un cinema che non c'è più

martedì, 22 giugno 2021, 09:00

di andrea cosimini

Sono foto uniche, suggestive, affascinanti. Quelle dell'ex cinema 'Risorgimento' di Ponte all'Ania, piccola frazione del comune di Barga, oggi rudere fatiscente, abbandonato a se stesso, ma fino a una cinquantina di anni fa luogo di incontro molto frequentato dagli abitanti del paese e non solo.



Un viaggio nel passato, tra le macerie di un tempo che non c'è più, alla ricerca dei resti di quello che fu, una volta, un luogo di proiezione, prima, e una sorta di 'circolo', poi, dove si ballava e rideva in compagnia. Ad immortalare le immagini mozzafiato dell'interno (e dell'esterno) di questo stabile ormai in declino sono stati Graziano Salotti e Marcello Ricci che, attraverso un sopralluogo coraggioso (e rischioso), si sono addentrati nei meandri della galleria, facendosi spazio tra i rottami.



Ma da dove è nata l'idea del sopralluogo? "Anni fa - spiega Graziano Salotti - pubblicai un libro sul lavoro dei proiezionisti, in occasione del passaggio dall'analogico (la cosiddetta 'pellicola') al digitale, che presentai al cinema Puccini di Fornaci di Barga. A distanza di tempo sono stato contattato dall'Istituto "Cinecittà Luce" di Roma perché interessati alla mia pubblicazione, in quanto propensi alla realizzazione di un documentario sulla storia della pellicola. Io ho inviato all'istituto tutta la documentazione che ho (del libro cartaceo sono ormai finite le copie) e ho pensato bene di recarmi all'ex cinema di Ponte all'Ania dove mi ricordavo fosse presente un proiettore".



"Purtroppo - riporta Salotti - la cabina è chiusa a chiave e, come si può vedere dalle foto, il cinema sta crollando. Gli abitanti del posto vorrebbero che qualcuno lo abbattesse perché non ne possono più di vedere questo rudere, oltretutto pericoloso, proprio all'interno del paese. Io e un altro cittadino abbiamo voluto fotografare l'interno e l'esterno (tramite l'utilizzo di un drone) e quando i residenti della frazione hanno visto gli scatti sono rimasti affascinati".



Da qui la proposta partorita proprio da Salotti: "Io proporrei di aprire la cabina, smontare il proiettore, con l'aiuto del comune di Barga e con personale qualificato, e farlo istallare all'aperto vicino al parcheggio adiacente al rudere con una tettoia, una bacheca o qualcosa di simile a una copertura. Proprio a ricordo del cinema 'Risorgimento'.



Chissà se il comune, o chi di competenza, raccoglierà la proposta...



Foto di Graziano Salotti e Marcello Ricci