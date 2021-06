Barga



Premio Pascoli, la premiazione a Villa Gherardi

domenica, 13 giugno 2021, 08:44

Sabato 3 luglio alle ore 16 nel giardino della Biblioteca Comunale “F.lli Rosselli” a Villa Gherardi si svolgerà la premiazione dell’ottava edizione del Premio Nazionale di Poesia “Giovanni Pascoli – L’ora di Barga” in presenza di poeti provenienti da tutta l’Italia accompagnati dai parenti e amici. Dopo 2 rinvii dovuti alla pandemia la cerimonia si svolgerà all’aperto in piena estate regalando una piccola ripresa anche turistica alla cittadina e sarà dedicata a Pascoli dantista nel contesto delle celebrazioni organizzate a Barga per il 700° anniversario della morte di Dante.

Il Comitato del Premio è soddisfatto del risultato ottenuto nonostante le varie difficoltà affrontate in questo lungo periodo di Covid: una partecipazione di 148 poeti con 170 poesie inedite sez. A, 32 opere edite sez. B e 45 poesie dai giovani della sez. C.

La Giuria, composta da membri delle varie realtà organizzative del Premio (Il Comune, Unitre Barga, Proloco Barga, Commissione Pari Opportunità, Fondazione Pascoli), ha reso ufficiale in questi giorni la graduatoria:

SEZIONE A – POESIA INEDITA

CLASSIFICA

1° LEA GIACONE di BUTTIGLIERA ALTA (TO) “ALLA POESIA”

2° DAVIDE ROCCO COLACRAI di TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) “CRISTO CON VIOLINO - DEDICATA A BARIS YAZGI”

3° MONICA GORI di CESENA (FC) “DOVE CADE L'OMBRA”

4° GIULIANO GEMO di MONTEGALDA (VI) “I PIOPPI (HUMANA CONDICIO)”

5° FEDERICO CINTI di CASALECCHIO DI RENO (BO) “ALLA MIA DONNA”

Premi Speciali

Poemetti ANGELICA MAESANI di TAVERNERIO (CO) “IL VENTO”

Caprona GIUSEPPE MAZZANTINI di NAVACCHIO CASCINA (PI) “LA TRANSUMANZA”

Fanciullino DEVID BRACALONI di VIAREGGIO (LU) “I FIGLI DEI TABLET”

Mariù LORENZO PAPETTI di ALATRI (FR) “MENTRE”

Gulì ROBERTO PULCINI di RIPATRANSONE (AP) “ANIMA INDOMABILE”

SEZIONE B – POESIA EDITA

CLASSIFICA

1° ex-aequo UGO MAUTHE di TORINO “IL SILENZIO NON TACE”

1° ex-aequo MASSIMO PAROLINI di TRENTO “L'ORA DI PASCOLI”

2° GRAZIA PROCINO di GIOIA DEL COLLE (BA) “E SIA”

3° ex-aequo MARIAGRAZIA CARRAROLI di CAMPI BISENZIO (FI) “FOGLIE”

3° ex-aequo MARCO BAIOTTO di ATTIMIS (UD) “COME UN BRUCO ASSETATO DI CIELO”

3° ex-aequo STEFANO MARTIN di LATISANA (UD) “CERCHI DELL'ANIMA”

4° ALESSANDRO TRIONFETTI di ROMA “TEMPO D'INCEDERE”

5° ex-aequo EMANUELA DALLA LIBERA di SUVERETO (LI) “ἡσυχία SEDIMENTARE IL TEMPO”

5° ex-aequo LUIGI GOLINELLI di SAN FELICE SUL PANARO (MO) “LEONE DA CORTILE”

Premi Speciali

Comune di Barga PATRIZIA SANTI di SAN CESARIO SUL PANARO (MO) “ACESSI”

Proloco di Barga SIMONA CHIESI di PIEVE A NIEVOLE (PT) “CON DITA DI SCRIBA”

Biblioteca Comunale “F.lli Rosselli” GIULIANA CARDELLINI di ANCONA “POLVERE DI STELLE

Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga FRANCESCA FAVARO di PADOVA

“DI ANIME E STELLE”

Unitre Barga ROSA MARIA DI SALVATORE di CATANIA “LE STAGIONI DEL CUORE”

Fondazione Pascoli CARLA MALERBA di AREZZO “POESIE FUTURE”

Sezione C Giovani – Poesia inedita

CLASSIFICA

1° GINEVRA PUCCETTI di PORCARI (LU) “SPIGA DI GRANO”

2° ELENA ARCUCCI di BUGGIANO (PT) “ARRIVA LA NOTTE”

3° CLASSE V A SCUOLA PRIMARIA di FORNACI DI BARGA (LU) “IL NONNO”

4° GIULIA FEBBRAI di MOLAZZANA (LU) “QUELL'ULTIMO ABBRACCIO”

5° GABRIELE ROSSI di GALLICANO (LU) “LA VERITÀ”

Premi Speciali

Poemetti MARIALUCE BIAGIONI di S. PIETRO IN CAMPO (LU) “LIBERTÀ”

Caprona CLASSE IIA PRIMARIA FORNACI DI BARGA (LU) “MONTAGNA INNEVATA”

Fanciullino LINDA VICENZI di SERMIDE (MN) “UN NUOVO AROMA DI SCUOLA”

Mariù ANDREA MASSIMO CAPRONI di BARGA (LU) “DONNA”

Gulì FABIO BELLANDI e RICCARDO VANNINI di PIANO DI COREGLIA (LU) “IL MIO GATTO”

Alla cerimonia sarà in vendita l’antologia curata da Cento Lumi che comprenderà non solo le poesie inedite dei vincitori ma anche altre opere inedite ritenute meritevoli e saggi di studiosi su Pascoli e Pascoli dantista.

Per informazioni: premiogiovannipascoli@virgilio.it