Barga : ponte all'ania



Sciopero dei lavoratori alla Smurfit Kappa

sabato, 12 giugno 2021, 13:17

Braccia incrociate allo stabilimento Smurfit Kappa di Ponte all'Ania, nel comune di Barga. USB ha infatti indetto uno sciopero di 24 ore per tutti i reparti che si effettuerà dalle 5 del 12 giugno (entrata primo turno macchina 3) alle 7 del 13 luglio (uscita terzo turno pulperisti).

"Gestione premio produzione e detassazione, inefficace comunicazione ufficio risorse umane, errori retributivi, mancata consegna buste paga il giorno della retribuzione, mancato rispetto accordo integrativo sulla turnazione del nucleo sostituzioni, provvedimenti disciplinari non omogenei, affissione di comunicazioni al limite dell'intimidazione, microclima alle macchine continue, ventilazione e ricambio d'aria alle cabine insufficiente, condizioni igieniche inaccettabili negli spogliatoi e nelle cabine consumo pasti, criticità dell'imptanto ventilazione del contrilsoffitto: questi - si legge nel comunicato sindacale - sono solo alcuni punti sui quali la direzione aziendale non ha ritenuto necessario o utile fornire spiegazioni. Le sempre sbandierare certificazioni di qualità e le dichiarazioni della casa madre di tutelare il benessere psicofisico dei dipendenti sembrano in molti casi fermarsi fuori del cancelli dell'Ania. Per questo motivo chiediamo ai lavoratori per una volta di fare lo stesso".



"Si ricorda che la sostituzione del personale in sciopero o lo spostamento delle turnazioni a sciopero dichiarato - conclude il sindacato - sarà da noi considerato come comportamento antisindacale e trattato come tale".