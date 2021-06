Barga



‘Selfie Tour’, un modo originale per scoprire Barga

lunedì, 21 giugno 2021, 11:14

L'appuntamento è per domenica 27 giugno con “Barga Selfie Tour”, il tour che vi porterà alla scoperta del centro storico di Barga a colpi di selfie.

Il Barga Selfie Tour consiste in un gioco a squadre: ad ogni indizio (inviato ai giocatori via WhatsAPP) corrisponde un luogo di interesse; i giocatori dovranno scattarsi un selfie in quel preciso punto per ottenere l'indizio successivo e proseguire nel tour.

La meccanica di gioco e' quindi molto semplice ma vi assicuriamo che la sfida non lo sarà affatto! Abbiamo calibrato gli indizi per adattarsi sia a chi Barga non l'ha mai visitata prima sia ai grandi conoscitori del centro storico di Barga che quindi potrebbero essere messi in difficoltà ;D

Gli indizi porteranno le squadre a visitare il centro storico di Barga in un modo originale e divertente, mai provato prima, e permetteranno ai giocatori di scoprire storie, curiosità e leggende quanto mai intriganti.

Appuntamento domenica 27 giugno alle ore 15.00 presso Porta Reale a Barga. Al team che per primo completerà il tour verrà offerto l'Aperitivo della Vittoria!

La partecipazione e' libera e gratuita. Tutte le info qui: https://www.visitbarga.com/events/selfie-tour-in-barga-castello/ oppure scriveteci a prolocobarga@gmail.com.