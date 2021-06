Barga



Simonini: "Palazzetto dello sport, una scelta sbagliata ricostruirlo lì"

venerdì, 18 giugno 2021, 11:10

La decisione dell'amministrazione comunale di Barga di ricostruire il palazzetto dello sport nello stesso luogo del precedente fa discutere animatamente la popolazione del capoluogo e soprattutto del vicinato circostante l'opera.



"Una scelta sbagliata - secondo Simone Simonini, candidato sindaco alle ultime amministrative, ed oggi coordinatore di Cambiamo! - Sono stato a visitare il sito su indicazione di alcuni abitanti molto arrabbiati - ha dichiarato lo stesso Simonini -. Quando si pensa, o si ripensa una città a misura di cittadino sicuramente questa scelta non è tecnicamente delle più logiche. Un'opera imponente ricostruita proprio dove non avrebbe dovuto essere fatta, sia per impatto dimensionale, soffocante per le abitazioni circostanti, sia per opportunità di collegamento e di sosta per la sua fruizione. Una struttura che sicuramente poteva essere costruita e resa più funzionale altrove, soprattutto in virtù delle attività che andrà ad ospitare. Ad esempio, si sarebbe sicuramente potuto staccare il palazzetto dalle abitazioni ripensando e creando un vero polo sportivo. Al posto di questa imponente opera, si sarebbe potuto creare un polo scolastico suddiviso tra infanzia e primaria, dotandolo finalmente di un apposito e congruo parcheggio".



"Insomma - ha concluso Simonini -, il comune di Barga ci propone un'opera che scontenta tutti, priva di visione futura, e che va nuovamente a frammentare l'edilizia scolastica e

sportiva".