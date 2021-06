Barga



“Una pacca può salvare la vita”: al via la seconda edizione del corso

martedì, 8 giugno 2021, 08:54

La commissione pari opportunità del comune di Barga propone la seconda edizione di “Una pacca può salvare la vita”, un corso di disostruzione delle vie aeree in età pediatria organizzato dalla Misericordia del Barghigiano con il patrocinio del comune. La prima edizione si è svolta nel 2017 dalla precedente commissione ed è stato deciso, visto la tematica importante, di riproporla, quest’estate con una serie di incontri in presenza nelle frazioni del comune nel rispetto delle norme anti-covid. Il primo incontro è previsto per sabato 19 giugno alle ore 17 all’esterno dei locali parrocchiali di Filecchio ed a seguire il secondo a San Pietro in Campo nel giardino del Circolino sabato 3 luglio alle ore 17. Gli incontri sono aperti a tutti su prenotazione al numero 347 9108387 e viene richiesto ai partecipanti un contributo volontario in sostegno della Misericordia.