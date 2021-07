Barga



A Barga una mostra sull'arte degli origami

sabato, 24 luglio 2021, 16:04

Il weekend di fine luglio sarà dedicato all'antica arte degli origami presso "Le stanze della memoria" a Barga: con l'inaugurazione venerdi 30 luglio alle 18. Una mostra, patrocinata dal comune a da Unitre Barga, di modelli dei più bravi origamisti italiani e non solo, realizzati da Veronica Poggi. Un viaggio tra pieghe e colori, forme geometriche complesse e antichi giochi giapponesi.



La mostra prende spunto da una passione personale, cresciuta in questi ultimi anni grazie ai convegni del centro diffusione origami CDO e porta a conclusione il corso on line che si è tenuto presso Unitre Barga proprio quest'anno. Un sentito grazie va alla lungimiranza della Presidente Sonia Ercolini e a tutti i corsisti che, coinvolti in modalità a distanza nella realizzazione delle pieghe tradizionali, hanno mostrato sempre interesse e grande caparbietà.



Gli origami sono da sempre consigliati per rilassare e convogliare i pensieri su attività pratiche ma negli ultimi anni grazie ai numerosi risvolti matematici, costituiscono spunti per l'architettura e l'ingegneria: dalle coperture leggere e pieghevoli, alle tende per la protezione civile per finire ai satelliti spaziali.