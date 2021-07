Barga



Barga ricorda le vittime dell'Arandora Star

giovedì, 1 luglio 2021, 12:11

Barga ricorda le vittime dell’Arandora Star, domani, venerdì 2 luglio, in occasione del suo 81° anniversario. Le celebrazioni, volute dall’amministrazione comunale, si terranno alle ore 17,30 sulla terrazza del Museo Stanze della Memoria, accanto al comune, dove verrà deposta una corona di alloro alla targa commemorativa in ricordo di questo tragico evento nel quale persero la vita anche dei cittadini barghigiani. Il 2 luglio ricorre infatti l’anniversario dell’affondamento dell’Arandora Star, la nave da crociera britannica che 81 anni fa fu silurata da un sommergibile tedesco mentre era in viaggio da Liverpool verso il Canada, carica di internati civili italiani tra i 17 e i 65 anni. L’imbarcazione portò con sé negli abissi 800 vittime, tra cui si contarono anche 22 persone originarie di Barga o legate alla cittadina per vincoli familiari.