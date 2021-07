Barga



"Cercando un'altra vita": inaugura mostra e si presenta il libro

giovedì, 15 luglio 2021, 17:19

di barbara ghiselli

Venerdì 16 luglio alle 18, presso il museo le stanze della memoria in via di Mezzo 70 a Barga, verrà inaugurata la mostra e presentato il libro fotografico di Massimo Cavalletti "Cercando un'altra vita", reportage sensibile e partecipe sulla struttura di Recupero e rieducazione funzionale dell'ospedale di Barga. Il libro, ricco di fotografie accompagnate da testi esplicativi e di critica fotografica, è edito dall'associazione "Labirinto dell'Immagine", che, dopo aver visto gli scatti di Cavalletti ha pensato di raccoglierli in un volume dedicato a tutti coloro che per varie vicissitudini della vita (incidenti, malattie o altro) si sono trovati a combattere giornalmente per "cercare di trovare un'altra vita", supportati da medici e infermieri.

All'inaugurazione della mostra e alla presentazione del libro, saranno presenti tra gli altri, il delegato provinciale della FIAF Giancarlo Cerri, la coordinatrice del personale tecnico – reparto recupero e rieducazionale dell'ospedale di Barga Andreotti Maresa, il direttore del reparto di Recupero e rieducazione funzionale di Barga Ivano Maci, Valeria Belloni e Federica Buriani , che sono rispettivamente fisioterapista e logopedista nel reparto e recupero rieducazione funzionale dell'ospedale di Barga e il docente di fotografia Roberto Evangelisti.

In Italia - come viene evidenziato nella prefazione al libro a cura di Pietro Collini, medico e critico di fotografia di Milano - esistono per fortuna molti centri di riabilitazione in cui quotidianamente personale specializzato e medici fisiatri, riescono con amore e fatica a recuperare molti pazienti a una vita accettabile e il reparto di Barga rappresenta un fiore all'occhiello nell'ambito di questa disciplina.

Cavalletti ha affrontato questo tema attraverso l'occhio della macchina fotografica, con particolare delicatezza e amore e con un occhio attento (ma non invadente), attraverso i suoi scatti è riuscito a narrare i momenti salienti della vita di reparto.

La mostra resterà aperta da sabato 17 luglio a domenica 25 luglio con i seguenti orari:

dal lunedì a giovedì compreso dalle 17 alle 20 mentre il venerdì, il sabato e la domenica dalle 17 alle 22.