Barga



Corso formativo sulla castanicoltura

martedì, 6 luglio 2021, 19:51

Giovedì 8 luglio alle ore 21,00 a Barga presso Villa Gherardi, si terrà il terzo di una serie di incontri rivolti ai castanicoltori professionali o dilettanti, organizzati dall’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia in collaborazione con l’I.R.F. e con il contributo dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. La lezione sarà tenuta dal Dott. Fabrizio Pennacchio del C.R.E.A. (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, che tratterà dello stato attuale della presenza nei castagneti del cinipide galligeno; questo insetto, pur essendo stato contenuto in modo decisivo sulla gran parte del territorio, sussiste con infestazioni che localmente possono essere anche forti, per questo molti castanicoltori chiedono informazioni sullo stato della lotta contro il pericoloso insetto.



La presenza di un esperto come il Dott. Pennacchio rappresenta un’ottima occasione di conoscenza per tutti i castanicoltori ed appassionati del territorio di Barga. L’incontro è ad accesso libero, ma in ottemperanza delle normative di contenimento del Covid è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo:

ass.castanicoltori.lucchesia@gmail.com