Barga



Fiamme al Ciocco, squadre e elicottero in azione

giovedì, 29 luglio 2021, 16:55

di viola pieroni

Principio di incendio intorno alle 16:30 di oggi, all'interno della tenuta del Ciocco, a Castelvecchio Pascoli, nel comune di Barga, che ha rischiato di coinvolgere una grande area.



Sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana, che, grazie anche all'ausilio di un elicottero dell'Unione dei Comuni della Mediavalle e squadre a terra, stanno riuscendo a contenere le fiamme.



La zona interessata è un'area boschiva e, al momento, non vi sono abitazioni od edifici in prossimità delle fiamme.



Notizia in aggiornamento