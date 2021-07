Barga



"Ensemble Le Musiche" di Simone Bernardini a Festival Opera Barga

martedì, 27 luglio 2021, 10:20

A Lucca e a Barga, continuano gli appuntamenti con Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini, primo violino dei Berliner Philharmoniker, per la 55^ edizione del Festival Opera Barga, diretto da Nicholas Hunt e Massimo Fino.

Venerdì 30 luglio a Barga, nel Chiostro di Sant'Elisabetta, alle ore 21.00 e sabato 31 luglio, a Lucca, in piazza del Giglio, alle ore 21.30 Ensemble Le Musiche comprende in programma l'esecuzione del Quintetto di Mendelssohn, dell'Ottetto di Schubert oltre ad altri brani scelti dai partecipanti, membri di grandi orchestre ed ensemble europei.

Il fruttuoso sodalizio tra Opera Barga e Simone Bernardini nasce nel 2004, quando il primo violino dei Berliner Philharmoniker decide di eleggere il Festival la residenza estiva per l'ensemble di musica da Camera da lui formato. Sono ormai molti anni che Bernardini seleziona scrupolosamente nel corso dell'anno talentuosissimi musicisti da tutte le più grandi orchestre europee e del mondo e li conduce nella campagna toscana per suonare insieme un repertorio di brani di musica da camera. Ogni anno diverso, l'organico di questo ensemble non smette mai di stupire, ammaliare ed emozionare l'ormai affezionato pubblico.



I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL

Per il progetto Pianobarga, sotto la direzione artistica di Roberto Prosseda, dedicato a promuovere i giovani pianisti, al Teatro dei Differenti a Barga sono presenti quattro appuntamenti alle ore 21.00: Matteo Pomposelli domenica 1 agosto, Francesco Maria Navelli lunedì 2 agosto, Massimo Salotti ed Elisa Ragli mercoledì 4 agosto e Andrea Mariani giovedì 5 agosto.

Martedì 3 agosto, in piazza del Giglio, a Lucca, alle ore 21.30 il pianista Roberto Prosseda con il concerto "Omaggio a Ennio Morricone" eseguirà brani inediti del celebre compositore e direttore d'orchestra e anche la prima esecuzione assoluta di "A Gab(ri)e(ll)a", partitura musicale che nel dicembre del 1975 il Maestro volle dedicare a Gabriella Colao.

Sabato 7 agosto, nel Chiostro di Sant'Elisabetta a Barga, e domenica 8 agosto, a Palazzo Pfanner a Lucca, alle ore 19.00, ascolteremo la produzione "Viaggio in Requiem" monologo in musica su testi di Francesca Caminoli e con le musiche originali per quartetto composte da Orazio Sciortino ed eseguite dal Quartetto Nous.

Lunedì 9 agosto, all'Auditorium San Francesco di Lucca, alle ore 18.00, e mercoledì 11 agosto, in Piazzale del Fosso a Barga, alle ore 21.00, la prima esecuzione assoluta de "La Ninfa e il Pastore" di Antonio Vivaldi diretta da Federico Maria Sardelli alla guida della sua orchestra Modo Antiquo con i soprani Elisabeth Breuer e Silvia Tedla e il tenore Alessio Tosi. L'evento che conclude questa edizione del festival è prodotto da Opera Barga in collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca. La produzione verrà registrata per l'etichetta Glossa presso il Teatro dei Differenti di Barga.



Festival Opera Barga

Il Festival Opera Barga, fondato nel 1967, è uno dei più antichi festival musicali italiani, a cui si deve la riscoperta di opere di Vivaldi, Donizetti, Raimondi, Scarlatti, Gasparini e delle prime italiane di opere più recenti di compositori come Ligety, Cage, Walton, Wolf-Ferrari, Kagel per menzionarne solo alcuni.

Il festival si svolge in prevalenza a Barga, ma ha intrapreso di recente un percorso di collaborazione con il Teatro del Giglio e ha spostato alcune manifestazioni anche a Lucca, per facilitare l'accesso del pubblico e dare maggior risalto alla sua attività di riscoperta e formazione musicale.

Le colonne del Festival durante gli ultimi anni sono Federico Maria Sardelli e il suo Ensemble Modo Antiquo, che a Barga hanno prodotto e registrato molte opere di Antonio Vivaldi, Simone Bernardini, primo violino dei Berliner Philharmoniker, fondatore dell'Ensemble Le Musiche, che collabora al progetto Musica nei Borghi dal 2005 e Roberto Prosseda, direttore artistico del progetto Pianobarga che promuove giovani pianisti, in cartellone insieme a grandi interpreti del pianismo internazionale quali Alexander Lonquich, Bruno Canino, Valentina Lisitsa e lo stesso Prosseda.

I luoghi del Festival

Lucca: Piazza del Duomo, Piazza del Giglio, Auditorium San Francesco, Palazzo Pfanner

Barga: Chiostro Sant'Elisabetta, Piazzetta San Felice, Teatro dei Differenti, Piazzale del Fosso







Prezzo Biglietti

da 10 a 20 euro – online su liveticket.it

Info e prenotazioni

Tel 0583 711068 – Mail operabarga@gmail.com

www.operabarga.it