Fornaci si eleva al... Cubo: estate fra musica, film e teatro

sabato, 10 luglio 2021, 17:44

di viola pieroni

L'ultima settimana di luglio, dal 27 al 31, Piazza IV Novembre di Fornaci di Barga si animerà con un Festival dedicato alla cultura e allo spettacolo frutto della sinergia di associazioni, enti pubblici, Fondazioni ed aziende: grazie alla collaborazione tra Comune di Barga, Associazione Culturale Venti d'Arte e CIPAF (Centro Commerciale Naturale di Fornaci di Barga) nasce Il Festival multidisciplinare 'Fornaci al Cubo' che, proprio a partire dal nome, assume l'intento di elevare all'ennesima potenza lo spettacolo con eventi di musica, cinema e teatro; tutti settori che, con l'emergenza sanitaria, hanno subito un grave arresto ma che, allo stesso tempo, sono determinanti per la formazione del senso civico e la cultura di una comunità. “Piazza IV Novembre per l'occasione si trasformerà idealmente in un contenitore (un cubo ideale) di esperienze e spettacoll multidisciplinari” spiega Francesco Tomei, direttore artistico dell'evento assieme a Lucia Morelli, che ha scelto assieme alla collega tematiche Interculturali legate ai valori umani, sociali ed etici, come filo conduttore di tutte le serate. “Voglio ringraziare l’amministrazione per questa possibilità -aggiunge Francesco- perché questa è stata una collaborazione fatta di fatti e non solo di spazi, con un lavoro durato mesi".

L'evento anteprima del festival si terrà sabato 24 luglio e sarà dedicato alle arti figurative: si tratterà di un laboratorio di arte e cultura urbana dal titolo “stelle sulla piazza”, dedicato a dante perché come dice Sandra Rigali, artista fornacina, “la stella è la guida che ci porta ad andare oltre, Dante docet”: tra flash mob e arte visiva trasformerà la piazza in un'opera d'arte a cielo aperto attraverso una scacchiera di simboli grafici, funzionali anche al distanziamento. Grazie ad un processo interattivo il pubblico sarà generatore stesso del progetto e preparerà la location agli eventi della settimana successiva.

Dal 27 al 31 luglio ogni serata sarà colorata di giallo, arancione o rosso, ad indicare le varie discipline, rispettivamente - cinema, musica, teatro - con un programma ricco di appuntamenti: si comincia martedì 27 luglio con il film d'animazione “Dilili a Parigi”, vincitore del Premio Cesar per grandi e Piccoli, dagli autori di Kirikù e la strega Karabà, film culto di Michel Ocelot. Mercoledì 28 luglio sarà di scena la storica compagnia fornacina “Mercantidarte” che, mossa da una grande voglia di ricominciare, ha accettato la sfida delle licenze e con entusiasmo e voglia di rinascere ha deciso di portare nuovamente in scena 'Che quasimodo amò Esmeralda'. Dicono I Mercantidarte: "per I nostri cuori, ma soprattutto per il nostro pubblico, coloreremo il palco di passione e magia con la musica e la danza". Giovedì 29 luglio torna il cinema sotto le stelle con Bangla, film per ragazzi vincitore di un premio al Nastri d'argento e del David di Donatello, E' la storia di Phaim, glovane musulmano di origini bengalesi, nato in Italia 22 anni fa, che vive nel quartiere multietnico di Torpignattara a Roma, lavora in un museo e suona in un gruppo. Opera prima, a tratti autobiografica, sul tema del divario culturale che sa interessare e divertire. Venerdì 30 luglio debutta in anteprima nazionale Musiche del Mediterraneo, un viaggio musicale fra popoli e tradizioni mediterranee, spettacolo di teatro-narrazione scritto da Francesco Tomei e diretto da Stefano Cosimini che racconta la storia di Manfredi, giovane artista orfano, in viaggio con il nonno verso Istanbul. Le musiche in varie lingue del Mediterraneo suonate dal vivo con la voce caleidoscopica di Burcu Duran e la chitarra di Daniele Belli s'intrecciano ai racconti dei due personaggi ai quali Francesco Tomei darà voce. Catturerà l'attenzione del pubblico una vera e propria scenografia animata dai disegni di Lucia Morelli che prenderà vita in scena in un live painting, il tutto prodotto dalla Associazione AUROOM. Il Gran finale sarà sabato 31 luglio con Alessandro Haber, stella del cinema e del teatro italiano che interpreterà, reciterà, canterà, ma soprattutto vivrà i testi e le poesie originali di Charles Bukowski: nasce così da questo connubio il reading teatrale “Haberowski” che vede in scena anche il musicista barghigiano Andrea Guzzoletti ad accompagnare Haber con tromba, duduk e live electronics. Lo spettacolo è stato ideato da Manuel Bozzi, la colonna sonora è di Alfa Romero E anche questo sarà prodotto dall'Associazione AUROOM.

Gli spettacoli iniziaeranno alle ore 21 e chiunque voglia partecipare è invitato ad acquistare in prevendita il biglietto su ticketone (cercando “Fornaci di Barga" nella barra di ricerca del sito oppure al link https://www.ticketone it/search/?effiliate=ITT&searchterm=fomaci+di+barga ) per evitare eventuali assembramenti: ci sarà anche la possibilità di acquistare i biglietti in loco prima dello spettacolo, con una lieve maggiorazione. Gli spettacoli sono gratuiti per i bambini fino a 7 anni e sono previste riduzioni under 15. Nelle serate del 30 e 31 luglio l'intera via della Repubblica diventerà area pedonale con negozi aperti fino alle ore 24 grazie anche alla sinergia con i negozianti, guidati dal Presidente Giuseppe Santi.

L'immagine del Festival è stata affidata a Burcu Duran, grafica ed architetto turca, che ha realizzato Il logo di Fornaci al Cubo. Oltre al poster e al programma della manifestazione, ogni evento avrà una locandina propria e il Festival sarà manifesto anche attraverso i social con pagine profilo dedicate. La programmazione del Festival è stata resa possibile grazie alla collaborazione con una fitta rete di aziende che hanno deciso di sostenere la cultura e renderla accessibile ai cittadini, ad un prezzo molto agevolato. La collaborazione tecnica del Comitato Primo Maggio e la sinergia con l'Unità pastorale di Fornaci saranno fondamentali per la buona riuscita della manifestazione, con la promozione del volontariato culturale e civico sarà valorizzata l'appartenenza al territorio dei ragazzi che vorranno dare una mano nell'organizzazione o nella gestione delle serate.

Caterina Campani, Sindaco di Barga, si dichiara soddisfatta del cartellone in programma: “Con grande soddisfazione, in tempi di rinascita, proponiamo un cartellone di eventi di grande qualità artistica all'interno di un Festival la cui prima edizione segna la sinergia tra enti e associazioni.”

Prosegue Sergio Suffredini, Consigliere Comunale per lo sviluppo del territorio: “Il Festival costituisce un'importante opportunità di crescita non solo culturale, ma anche di valorizzazione del territorio. La bellezza di questo festival starà anche nelle risorse disponibili a livello locale a dimostrazione che l'unione fa la forza e che creare una rete è indispensabile alla ripartenza.”

In caso di pioggia le serate di cinema si svolgeranno al Cinema Puccini di Fornaci di Barga, per gentile concessione della famiglia Lorenzini, mentre quelle di musica e teatro presso l'ex Cinema KME, grazie alla collaborazione con l'omonima azienda fornacina.

Per ulteriori informazioni, sarà possibile contattare gli organizzatori per email cultura@comunedibarga.it o​​ventidarte@libero.it , oppure al numero 0583724791