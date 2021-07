Barga



Grande successo per l'incontro con Rossano Ercolini

venerdì, 23 luglio 2021, 08:35

Si è svolta ieri a Barga, nella splendida cornice del parco di Villa Gherardi, la presentazione dell'ultimo libro di Rossano Ercolini "Il bivio. Manifesto per la rivoluzione ecologica".

Un folto pubblico di 120 persone ha ascoltato con attenzione per due ore il vincitore, nel 2013, del Goldman Environmental Prize, il premio Nobel per l'ambiente.

Solo attraverso una partecipazione dal basso - ha detto Ercolini - possiamo trovare le soluzioni adeguate per affrontare insieme l'emergenza ecologica e climatica in corso, sottraendoci alle spinte di poteri economici e politici che ancora oggi, incredibilmente, insistono nella direzione di una economia lineare ormai assolutamente improponibile.

In riferimento a questo Ercolini, nel libro, propone la realizzazione di una costituente per un ecologismo politico italiano che sia autentico e incisivo e non "green" di facciata.

Anche sul tema della custodia del suolo, particolarmente caro agli organizzatori, Rossano Ercolini ha sottolineato l'urgenza di arrivare rapidamente ad azzerare il consumo di suolo. Sul tema specifico della nuova scuola su nuovo suolo in progetto a Barga, Ercolini ha caldeggiato l'istituzione di un tavolo con l'Amministrazione per trovare insieme soluzioni condivise.

I Custodi degli alberi e del suolo, promotori dell'evento, ringraziano tutte le realtà barghigiane che hanno collaborato all'organizzazione dell'incontro senza le quali l'evento non si sarebbe potuto realizzare: ASBUC di Barga, CAI di Barga, Centolumi, Circolo Laudato si' di Barga, Edicola Poli, Fiume di plastica, La libellula, l'Osservatorio Rifiuti Zero del Comune di Barga, Proloco di Barga e Unitre di Barga. I Custodi rivolgono inoltre un particolare ringraziamento alla sindaca di Barga Caterina Campani.

I Custodi degli alberi e del suolo proseguiranno in questo percorso di informazione e formazione con nuovi appuntamenti.

Chi è interessato a partecipare alle attività del gruppo dei Custodi può scrivere alla mail custodideglialberiedelsuolo@gmail.com .