Inaugurati i nuovi locali dell'ufficio Aci di Fornaci di Barga

mercoledì, 28 luglio 2021, 13:03

di viola pieroni

Si è tenuta oggi l'inaugurazione per l'apertura dei nuovi locali dell'ufficio Aci a Fornaci di Barga: a presiedere l'assessore delegato alle attività produttive del comune di Barga Francesca Romagnoli e il direttore di Aci Lucca, oltre che il nuovo responsabile dell'ufficio Simone Aquilini.

Simone, che da anni gestisce l'autoscuola a Castelnuovo e a Fornaci, ci parla di come sia nata l'idea di unire queste due realtà: “A Castelnuovo questa simbiosi si era già instaurata dal 2017, mentre a Fornaci abbiamo deciso per questo passaggio appena ce n’è stata la possibilità: l’Aci di Fornaci è storica, è presente sul territorio da oltre 40 anni, e grazie a questo cambio di gestione ora vi è la possibilità di effettuare i servizi Aci, i servizi assicurativi e quelli dell'autoscuola tutti nel medesimo ufficio.

Inoltre, grazie al progetto “Ready 2 go" la Aci promuove giornate con corsi di guida sicura aperte a tutti, ad esempio il controllo del veicolo in condizioni avverse, come sabato 30 luglio a Castelnuovo.”