Barga



"La nuova Barga" nella settimana internazionale dell'art nouveau

lunedì, 12 luglio 2021, 15:38

Tutta la bellezza dell'arte Liberty in Italia. La mostra "La nuova Barga: architettura e arti decorative tra liberty e stile eclettico (1900-1935)" della Fondazione Ricci ETS è stata selezionata tra gli eventi promossi all'interno della Festival Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata all'art nouveau promossa in Italia dall'associazione Italia Liberty con il patrocinio di MiC Ministero della Cultura, Enit, Council of Europe e Fondazione Italia Patria della Bellezza.

L'esposizione, inaugurata sabato scorso nella sede della Fondazione (via Roma, 20 – Barga - LU) e aperta a ingresso libero, offre al pubblico un percorso di racconto e scoperta delle tre fasi di rinnovamento che Barga ha avuto nei primi del Novecento, con l'avvento del Liberty e dello stile eclettico che accosta diversi linguaggi dal neo rinascimentale al neo romanico, dal neo gotico al neo egizio, fino al neo orientale e moresco.



La mostra è organizzata dalla Fondazione Ricci ETS e dall'Istituto storico lucchese sezione di Barga con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Barga, dell'associazione Italia Liberty, con la collaborazione della Fondazione Paolo Cresci e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La manifestazione internazionale annuale dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau si tiene dall'8 al 14 luglio e permette di entrare, quest'anno anche virtualmente, negli spazi d'arte e cultura italiani dedicati al Liberty. Per maggiori informazioni: https://www.italialiberty.it/category/mostre/

La mostra è aperta giovedì ore 16-19, venerdì, sabato e domenica ore 10-12 e 16-19; per maggiori informazioni sulla mostra: Fondazione Ricci ETS, 0583724357, fondricci@iol.it, www.fondazionericci.info, Facebook "Fondazione Ricci ETS", Instagram "fondazione_ricci_barga".