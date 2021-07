Barga



Mastronaldi (FdI): "Ex cinema di Ponte all'Ania, ripristinare l'area"

giovedì, 1 luglio 2021, 12:24

Luca Mastronaldi, responsabile di Fratelli d'Italia Barga, interviene in merito alla situazione dell'ex cinema di Ponte all"Ania, oggi chiuso e abbandonato, ma un tempo vivo punto di incontro per la cittadinanza.



"Voglio ringraziare Graziano Salotti - esordisce - che, con il suo servizio fotografico, ha evidenziato come la struttura risulti fatiscente, pericolosa e a causa del suo stato di abbandono, presenti anche gravissimi problemi igienico sanitari".



"Ad onor del vero, dopo alcune mie segnalazioni - sottolinea Mastronaldi -, l'amministrazione comunale ha cercato di recuperare l'area in questione. Si era ipotizzato, una volta acquisita l'area, di realizzare tramite Erp abitazioni popolari, ma, essendo l'immobile di proprietà del paese, l'acquisizione è risultata molto impossibile da attuare; infine la locazione della struttura non permetteva di operare in sicurezza a causa di normative sempre più stringenti".



"Detto ciò il problema c'è e va risolto - incalza -. Auspichiamo che l'amministrazione comunale sappia trovare soluzioni in primis per rendere decoro all'intera area, ma soprattutto per ripristinare le normali regole igieniche sanitarie che stanno provocando numerosi problemi ai residenti, specialmente a chi possiede attività commerciali. Una volta acquisito l'immobile,, consci che i costi sarebbero elevati, prevedere all'interno del piano delle opere pubbliche un intervento, spalmato in più anni, per ripristinare l'area in oggetto".



"Per quanto concerne l'idea di Salotti di recuperare e posizionare la vecchia macchina proiettrice in uno spazio all'interno del paese - conclude -, sposiamo in toto l'idea e ci auguriamo che almeno questo piccolo intervento possa essere fatto".