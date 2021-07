Barga



Progetto Comune: "Ancora non partiti i lavori sulla strada Vetricia-San Bartolomeo"

mercoledì, 21 luglio 2021, 14:12

I consiglieri del gruppo di minoranza a Barga, "Progetto Comune", guidati da Francesco Feniello, sollecitano l'amministrazione comunale in merito ai lavori sulla strada Vetricia – San Bartolomeo.



"Il 15 giugno - esordisce il gruppo -, con qualche anno di ritardo, con un bellissimo titolo “Al via i lavori sulla strada Vetricia – San Bartolomeo”, l'amministrazione comunale, con un comunicato, annunciava l'affidamento dei lavori alla Cooperativa La Pania di Corfino dichiarando che a breve sarebbero partiti i lavori".



"Questo - incalza l'opposizione - non è avvenuto. Oggi, a distanza di un mese dall'affidamento e dopo qualche anno di ritardo, i lavori non sono ancora partiti. Apprendiamo che la ditta aggiudicataria dell'appalto non è in grado di eseguire in proprio alcuni lavori per cui questi verranno affidati in subappalto ad altra ditta. Sembra che, ad oggi, non esista contratto di appalto né l'autorizzazione per il subappalto. Sollecitiamo chi di dovere a provvedere quanto prima all'inizio dei lavori senza aspettare l'arrivo dell'inverno per poi sospenderli".



"Anche questo intervento era atteso da tempo - conclude -. In origine sarebbe dovuto partire nel 2020, poi è stato ritardato l’iter e si è arrivati al giugno 2021. Ora siamo quasi ad agosto e speriamo di non arrivare al 2022. L’intervento viene finanziato con un contributo di 100 mila euro sui fondi del PSR 2014/2020 nella sottomisura per il “sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali".