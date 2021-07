Barga



Rossano Ercolini, premio Nobel per l'ambiente, a Barga

sabato, 17 luglio 2021, 12:23

Mercoledì 21 luglio alle ore 18 nel parco di Villa Gherardi avremo l'onore di avere con noi a Barga Rossano Ercolini che verrà per presentare il suo ultimo libro "Il bivio. Manifesto per la rivoluzione ecologica".



Rossano Ercolini è presidente di Zero Waste Europe e nel 2013 è risultato vincitore del Goldman Prize, il Nobel alternativo per l'ambiente.



L'incontro è organizzato dal nuovo gruppo dei Custodi degli alberi e del suolo in collaborazione con molte altre realtà barghigiane: ASBUC Barga, CAI di Barga, Centolumi, Circolo Laudato si' di Barga, Edicola Poli, Fiume di plastica, La libellula, Osservatorio rifiuti zero del comune di Barga, Proloco Barga, Unitre Barga.



La serata è l'occasione per parlare della rivoluzione ecologica necessaria, del tema dei rifiuti, ma soprattutto è l'occasione per conoscere la fonte diretta a che punto siamo sulla transizione ecologica che viene dall'Europa e su come possiamo collaborare localmente a questo grande trasformazione in senso ecologico che l'Europa ci chiede di effettuare, anche coi fondi del Next Generation EU.



La cura del nostro territorio e del nostro ambiente richiede la partecipazione e il contributo di idee di tutta la comunità in spirito di dialogo: in questo senso, l'incontro con Rossano Ercolini può costituire un'occasione importante per la crescita della partecipazione democratica su un tema tanto cruciale.



Per una migliore organizzazione relativamente al problema del covid è cosa gradita se ci segnalate in anticipo la vostra presenza telefonando al 3386504192.