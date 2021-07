Barga : fornaci di barga



Rossi (Fiom): "Lavoratrice trasferita perché non gradita, inaccettabile il comportamento di Kme"

giovedì, 8 luglio 2021, 12:45

A distanza di oltre due anni e mezzo il Tribunale di Lucca si è espresso sulla causa intentata da una lavoratrice della Coop. Fanin di Fornaci di Barga.



"La lavoratrice - afferma Mauro Rossi della Fiom di Lucca - (che svolgeva da più di 20 anni mansioni di pulizia, per conto della propria società, all'interno di Kme Italy di Fornaci) era stata trasferita in altra sede perché la stessa Kme l'aveva dichiarata persona non gradita".

"Il Tribunale ha ritenuto (a nostro parere ingiustamente) che il trasferimento fosse legittimo - dichiara Rossi - perché la Soc. Fanin non avrebbe potuto fare altrimenti visto che Kme aveva esercitato il proprio non gradimento previsto nel contratto di appalto del servizio (seppur in mancanza di forma scritta e senza le necessarie motivazioni). Quello che emerge dalla sentenza è però chiaro ed inaccettabile. La motivazione del non gradimento che ha portato al trasferimento della lavoratrice è stata la sua partecipazione ad una manifestazione di protesta, organizzata a Fornaci di Barga, contro il progetto di realizzazione del pirogassificatore".

"Viene quindi confermato ciò che sospettavamo e temevamo - sottolinea -. Si tratta di un comportamento inaccettabile da parte di una società così importante come Kme che mette in discussione, e di fatto nega, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che è previsto e garantito dall'art. 21 della nostra Costituzione. Un atteggiamento che dovrebbe spaventare comunque la si pensi sui temi specifici".

"La lavoratrice - conclude - deciderà se ricorrere contro questa sentenza che oltretutto la condanna a rimborsare alla Soc. Fanin oltre 7.000 € di spese legali. A questo proposito faremo appello ai lavoratori ed ai delegati sindacali metalmeccanici della provincia affinché manifestino concretamente la propria solidarietà".