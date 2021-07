Barga



Torna il festival 'Opera Barga' ad animare l'estate

martedì, 20 luglio 2021, 15:39

di tommaso boggi

Torna il consueto appuntamento estivo con Opera Barga, ormai tradizione consolidata dell'estate barghigiana che quest'anno, dopo le scorse edizioni minacciate dall'epidemia di Covid-19, si presenta con un calendario tanto fitto quanto ricco presentato dallo storico organizzatore Nicholas Hunt e dal primo violino della Barliner Philarmoniker Simone Bernardini, per un 2021 che vede oltretutto una stretta collaborazione col Teatro del Giglio di Lucca.

La prima data del festival celebrerà proprio questo connubio tra Opera Barga e Teatro del Giglio, con un concerto in piazza del Duomo alle 21 e 30 del 21 luglio che porterà a Barga Puccini, Piazzolla e molti altri tramite gli strumenti della Budapest Festival Orchestra, una produzione del teatro lucchese. Ma non mancheranno nelle date successive ospiti già noti al mondo musicale barghigiano come l'Ensemble Le Muse di Simone Bernardini nell'ambito del progetto "Musica dei Borghi", che inizierà il 22 luglio presso il chiostro Santa Elisabetta alle 21 e 10.

Non mancherà neppure una serie di eventi dedicati al pianoforte nel mese di agosto, con Pianobarga che porterà cinque concerti con la collaborazione di Roberto Prosseda tra cui una serata dedicata al maestro Ennio Moricone il 3 agosto in Piazza del Giglio.

Per il programma completo che si alternerà tra Lucca e Barga, è possibile scrivere alla mail operabarga@gmail.com, mentre i biglietti saranno acquistabili online su liveticket oltre che direttamente dall'organizzazione.